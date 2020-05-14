Владимир, 14 мая 2020, 22:40 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» Pаконодательного собрания Владимирской области обратились к губернатору Владимиру Сипягину с требованием принять незамедлительные меры и обеспечить медицинских сотрудников, работающих с COVID-19? и других медработников, находящихся в зоне риска, стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлениями правительства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в пресс-службе регионального отделения.
Как уже сообщало ИА REGNUM, администрация региона отчиталась о выплате 115 миллионов рублей медикам и персоналу, работающим с пациентами с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявили, что «поминутная» оплата рабочего времени и другие способы сократить размер установленных правительством стимулирующих выплат недопустимы.
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