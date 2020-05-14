Владимир, , 22:40 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» Pаконодательного собрания Владимирской области обратились к губернатору Владимиру Сипягину с требованием принять незамедлительные меры и обеспечить медицинских сотрудников, работающих с COVID-19? и других медработников, находящихся в зоне риска, стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлениями правительства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в пресс-службе регионального отделения.

«Депутатам поступают многочисленные обращения медицинских работников о том, что оплата труда за работу с больными c новой коронавирусной инфекцией COVID-19 производится с нарушением норм действующего законодательства, а именно — за фактически отработанное время без учета положений действующего законодательства либо вообще не производится. Выплаты начисляются не всем медикам, которые работают с такими больными.

Несмотря на то, что федеральный центр вовремя выделил необходимые средства, во Владимирской области, как следует из обращений граждан, деньги до врачей и медперсонала дошли далеко не везде. Также медицинские работники сообщают, что получают выплаты? исходя из поминутного расчета времени контакта с больными коронавирусной инфекцией. В результате сумма выплаты зачастую колеблется от двухсот пятидесяти рублей до полутора тысяч», — говорится в обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, администрация региона отчиталась о выплате 115 миллионов рублей медикам и персоналу, работающим с пациентами с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявили, что «поминутная» оплата рабочего времени и другие способы сократить размер установленных правительством стимулирующих выплат недопустимы.

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