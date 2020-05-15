Тегеран, , 10:56 — REGNUM 14 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что международное сообщество должно предпринять практические шаги, чтобы положить конец «израильским зверствам и преступлениям против человечности», а также заставить Израиль уйти с оккупированных территорий палестинцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о важности и необходимости сохранения международного Дня Накбы, президент Рухани сказал: «Хотя этот день имеет важное значение для осуждения оккупационного режима и поддержки угнетенного народа Палестины, соблюдение протоколов в области здравоохранения также имеет важное значение».

Выступая на заседании специализированных комитетов Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом, Рухани серьезно охарактеризовал роль средств массовой информации в этом отношении и заявил: «Мы должны предпринять шаги для осуждения оккупационного сионистского режима и поддержки угнетенного народа Палестины с использованием различных методов, более эффективных, чем в предыдущие годы».