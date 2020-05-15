Тегеран, , 10:59 — REGNUM 14 мая представитель судебной власти Али Салехи заявил, что береговая охрана иранской южной провинции Хормозган задержала четыре траулера и арестовала восемь иностранных граждан, находившихся в территориальных водах Персидского залива.

Али Салехи отметил, что суда занимались незаконным промыслом. По его словам, арестованные люди были переданы судебным органам для проведения расследования и вынесения судебного решения. Кроме того, Салехи подчеркнул, что на траулерах было обнаружено 40 тонн рыбы стоимостью 60 миллиардов риалов ($375 000).

В начале сентября 2019 года семь траулеров были задержаны Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) из-за нарушений правил рыболовства.

Иран начал морское патрулирование, чтобы следить за рыболовными траулерами в Персидском заливе в попытке предотвратить массовый незаконный промысел, который наносит экономический ущерб местному населению.