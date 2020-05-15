Тегеран, , 11:02 — REGNUM 14 мая президент Ирана Хасан Рухани пообещал внести свой вклад в улучшение условий жизни иранцев, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, известной как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании экономического штаба правительства в Тегеране, он заявил, что надежды народа на будущее должны быть подкреплены практическими мерами со стороны властей.

Кроме того, президент настоятельно призвал к адекватному управлению средствами к существованию людей, регулирующему спрос и предложение товаров первой необходимости.

Он подчеркнул, что следует принимать во внимание принятие различных методов расширения экспорта и импорта, а также использование иностранных валют для удовлетворения производственных потребностей страны.

Иран, как и другие страны мира, ведет борьбу со смертельным коронавирусом, который унёс жизни более 300 000 человек по всему миру и более 6 600 в Иране.