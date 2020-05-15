Тегеран, , 11:04 — REGNUM 14 мая официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в своем Твиттере, что Вашингтон должен положить конец своему «государственному терроризму». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на заявление США о том, что Иран не сотрудничает с США в борьбе с терроризмом, Аббас Мусави написал:

«С учётом истории создания, финансирования и вооружения различных террористических групп, истории государственного терроризма и его прямой поддержки другого террористического режима Штаты не являются хорошим мерилом для измерения антитеррористических усилий».

Ранее 13 мая в своем заявлении Госдепартамент США обвинил Иран и еще четыре страны в том, что они не сотрудничают с Вашингтоном в борьбе с терроризмом. Власти США утверждают, что Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба не сотрудничали с Вашингтоном в борьбе с терроризмом в 2019 году, и именно по этой причине продажа и экспорт американской оборонной техники и услуг в эти страны запрещены.