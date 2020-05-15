Тегеран, , 11:27 — REGNUM 13 мая посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что США нарушают международное право в своих алчных интересах, стремясь продлить эмбарго на поставки оружия Ирану в нарушение положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 мая.

Казем Джалали заявил журналистам РИА Новости, что США сейчас пытаются представить себя в качестве члена СВПД, чтобы использовать важнейший механизм в своих целях, «однако они забыли, что вышли из международной сделки два года назад».

Джалали напомнил, что все нынешние проблемы существуют из-за того, что США нарушили СВПД и резолюцию СБ ООН 2231, выйдя из сделки. Он добавил, что, как сказал президент Ирана Рухани, США должны вернуться к сделке и снять все санкции в рамках своих обязательств.

Отвечая на вопрос о реакции Ирана на возможное продление эмбарго на поставки оружия, Каземи подчеркнул, что, как говорится в письме Хасана Рухани главам государств, подписавших СВПД, реакция Ирана будет суровой. У Ирана есть несколько вариантов действий, однако он ищет мирного и законного урегулирования этого вопроса.