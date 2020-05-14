Пекин, , 22:25 — REGNUM В поддержку идеи председателя КНР Си Цзиньпина о формировании сообщества единой судьбы человечества на днях выступили руководители ряда коммунистических и других партий, направившие послания в адрес Отдела международных связей ЦК КПК, сообщает 14 мая Синьхуа.

Отметив большой вклад КНР в международную борьбу с коронавирусной инфекцией, партийные лидеры жестко выступили против политизации вопросов и разногласий, связанных с эпидемией и очернения одних стран другими. Понятно, что за подобной формулировкой скрывается критика Вашингтона, власти которого предъявляют Китаю претензии в сокрытии информации о заболевании, когда его эпицентром пребывала КНР.

Среди партийных руководителей, поддержавших Китай, находятся президент Социалистической партии Сербии Ивица Дачич, премьер-министр Непала, председатель Компартии этой страны Кхадга Прасад Шарма Оли, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, председатель Пакистанской народной партии, заместитель председателя Сената страны Салим Мандвивалла, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, первый заместитель генерального секретаря Южно-Африканской компартии Солли Мапайла, председатель «Партии свободных египтян» Эссам Халил.

В посланиях поддерживается важная стабилизирующая роль КНР в нынешней сложной международной обстановке и передовая роль Пекина в преодолении кризиса мирового общественного здравоохранения. Несостоятельными признаются попытки возложить на Пекин вину и ответственность руководством стран, наиболее пострадавших в ходе пандемии коронавируса.