Рига, , 22:25 — REGNUM Министерству культуры Латвии необходимо 32 млн евро, чтобы восстановится после вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом заявил министр культуры страны Наурис Пунтулис в интервью программе «Утренняя Панорама» Латвийского телевидения.

«Смысл существования государства заключается в его языке и культуре. Они делают нас Латвией. Культура была затронута пандемией сильнее всего. Нужна политика, которая выведет её из кризиса», — сказал Пунтулис.

По его словам, в Эстонии на поддержку культуры уже выделили 25 млн евро, в Литве — 12 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.