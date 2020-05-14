Нью-Йорк, США, 14 мая 2020, 22:13 — REGNUM Народ Йемена во всех точках этой страны нуждается в поставках гуманитарной помощи: и без того тяжёлая ситуация стала только хуже из-за эпидемии коронавируса, сообщил 14 мая российский постпред при ООН Василий Небензя.
На видеосовещании СБ ООН российский дипломат заявил:
Он отметил, что Россия со своей стороны оказывает помощь йеменцам. Ни один из районов страны не должен быть лишён гуманитарной помощи, отмечает российский постпред при ООН.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гуманитарной помощи в Йемене, который уже шесть лет находится в состоянии гражданской войны, нуждаются, по оценкам ООН, около 80% населения.
Часть страны находится под контролем хуситов, ведущих войну с властями. Властям оказывает поддержку международная коалиция. Многие люди в стране голодают.
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