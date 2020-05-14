Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM Народ Йемена во всех точках этой страны нуждается в поставках гуманитарной помощи: и без того тяжёлая ситуация стала только хуже из-за эпидемии коронавируса, сообщил 14 мая российский постпред при ООН Василий Небензя.

На видеосовещании СБ ООН российский дипломат заявил:

«Гуманитарная ситуация в стране остаётся крайне тяжёлой».

Он отметил, что Россия со своей стороны оказывает помощь йеменцам. Ни один из районов страны не должен быть лишён гуманитарной помощи, отмечает российский постпред при ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гуманитарной помощи в Йемене, который уже шесть лет находится в состоянии гражданской войны, нуждаются, по оценкам ООН, около 80% населения.

Часть страны находится под контролем хуситов, ведущих войну с властями. Властям оказывает поддержку международная коалиция. Многие люди в стране голодают.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене в результате столкновений погибли 16 человек