Рига, , 21:46 — REGNUM Открытие границ и сообщения внутри стран Прибалтики даст старт восстановлению экономики. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил президент Латвии Эгил Левитс на онлайн-брифинге для прессы.

«Раньше или позже все страны начнут восстанавливать свою экономику, но мы начинаем первыми. Это даст преимущество. И мы надеемся, что инфекция останется на низком уровне», — сказал Левитс.

Президент Латвии подчеркнул, что снятие ограничений стало возможным благодаря большой дисциплине общества и политике, которую проводило правительство. Однако увеличение социальных контактов и несёт в себе риски, и нужно быть очень внимательными, подчеркнул Левитс.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.