Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Против Ирана могут быть введены новые ограничительные меры из-за импорта топлива в Венесуэлу, сообщает 14 мая Reuters.

По данным источников в американской администрации, Иран обогащается за счёт поставок топлива в Венесуэлу, причём венесуэльские власти якобы платят Ирану тоннами золота.

Доказательств существования этого бизнеса источник не привёл, но отметил, что у Штатов есть большая степень уверенности на этот счёт. Уже разрабатывается пакет мер в отношении Тегерана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обе страны — Иран и Венесуэла, являющиеся мишенью для политической агрессии США, находятся под многочисленными санкциями Вашингтона.

Штаты аргументируют свои действия по экономической войне против них тем, что они якобы вредят миру, спонсируя мировой терроризм (особенно Иран) и дискредитируя представление о демократии (особенно Венесуэла).

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