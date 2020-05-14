Белград, 14 мая 2020, 21:13 — REGNUM Телефонные переговоры российского и сербского президентов Владимира Путина и Александра Вучича состоялись 14 мая, сообщили в администрации лидера Сербии.
Переговоры касались проблемы пандемии, причём сербский лидер выразил благодарность российской стороне за отправку медицинской помощи.
Также лидеры двух стран обсудили проблему Косово и происходящие в Черногории преследования властями священников Сербской православной церкви.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Черногории подавляют протесты тех, кто выступает в защиту задержанного епископа Сербской православной церкви Иоанникия и ещё девяти священников.
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