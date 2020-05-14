История вопроса



Со второй половины XIX века Россию и Сербию связывают тесные и неоднозначные отношения. Большинство населения Сербии относится к России дружественно, тогда как элита ориентирована на Запад, стремится в Евросоюз и распространяет русофобские идеи.

Отношения между Россией и Сербией в её нынешнем виде отсчитываются с 2006 года, когда Черногория объявила свою независимость от Сербии.

Между странами поддерживается политический диалог на всех уровнях. Взаимные рабочие визиты руководителей двух стран проводятся достаточно регулярно.

Несмотря на планы присоединения к Евросоюзу, Сербия не поддержала антироссийские санкции. Отношения между странами характеризует участие президента Сербии Александра Вучича в параде Победы в 2018 году и то, что он прошёл с президентом России Владимиром Путиным в шествии «Бессмертного полка».

Работает российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Взаимный товарооборот между двумя странами в последние годы составляет порядка двух миллиардов долларов. В российском экспорте в Сербию преобладают минеральные продукты, продукция химический промышленности, сырьё и продовольствие. Россия покрывает потребности Сербии в природном газе на 90%.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле – большинство товаров освобождено от пошлин. Российские инвестиции в экономику Сербии составляют порядка 4 млрд долларов. Действуют совместные проекты в области энергетики, инфраструктуры и др.

В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве на территории Сербии газопровода, который станет продолжением нового маршрута транспортировки российского газа в Европу – «Турецкого потока».

В военной области сотрудничество России и Сербии не ограничивается поставками вооружений. Также поддерживаются контакты между военными двух стран, проводятся совместные учения.

Также поддерживаются контакты в области науки и образования, туризма, культуры. Сильны религиозные связи.

