п. Старомихайловка, 14 мая 2020, 21:01 — REGNUM Жилой дом загорелся в посёлке Старомихайловка (ДНР) в результате обстрела 14 мая со сторона ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что возгорание произошло в доме номер 18 по улице Жуковского.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Старомихайловка была обстреляна ВСУ вечером 14 мая из вооружения БМП-2 и гранатомётов.
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