Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Вашингтон выступает за поддержку переговоров между Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху, говорится в послании от 14 мая американского президента Дональда Трампа азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

Трамп напомнил, что США являются одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Страна выступает за продолжение «переговоров для устойчивого и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Напомним, Минская группа ОБСЕ занимается мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Сопредседателями её являются, кроме США, также Россия и Франция. В состав группы также входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция.

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