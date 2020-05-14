Димитрий Кленский, 14 мая 2020, 21:34 — REGNUM Эстонский русскоязычный портал rus.err.ee, являющийся частью общественно-правовой (де-факто государственной) радиотелевизионной корпорации ERR, сообщил о том, что митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений «отслужил 10 мая на столичном Военном кладбище заупокойную службу о погибших во Вторую мировую войну».

Монумент «Бронзовый солдат» на Военном кладбище Таллина
Монумент «Бронзовый солдат» на Военном кладбище Таллина
Baltic Features

Если сравнить то, что сказал глава Эстонской православной церкви (Московский патриархат), и текст новости rus.err.ee (редактор Евгения Зыбина), то обнаруживается явное несоответствие. Митрополит Евгений: «… Только что мы отслужили панихиду за всех тех, кто противостоял страшной угрозе ХХ века — германскому нацизму и фашизму». Но по версии rus.err.ee речь идёт о «погибших во Вторую мировую войну». То есть ВСЕХ погибших.

Предательский компромисс

Однако и на плитах монумента с «Бронзовым солдатом» написано также о «погибших во Вторую мировую войну». Эта абракадабра появилась в своё время по инициативе местного русского политика-коллаборациониста Сергея Иванова. Он посчитал допустимым такой компромисс в борьбе с депутатами-националистами в столичном Городском собрании. Те добивались сноса «Бронзового солдата» задолго до событий 2007 года. Другой «русский» политик Татьяна Муравьёва, будучи столичным вице-мэром, так же, как Иванов, представлявшая русофобскую Реформистскую партию, подписала документ, согласно которому город выделил деньги для установки в Таллине на Маарьямяги памятных плит, посвящённых эстонским воякам, служившим в немецких охранных (читай: карательных) батальонах и 20-й дивизии СС (Эстонской).

Такая уступка — вопиющий цинизм, вынуждающая называть правдой очевидную ложь. Стоит также напомнить, что монумент восстановлен в нарушение авторских прав, а изголовье «Бронзового солдата» не украшает, как прежде, барельеф ордена Великой Отечественной войны.

Авторы памятника задумывали его как выражение глубокой скорби по погибшим товарищам по оружию. Не посчитались власти с этим мнением искусствоведов и с тем, что монумент считался памятником культуры.

Надпись на плитах монумента «Бронзовый солдат»
Надпись на плитах монумента «Бронзовый солдат»
Carl-Johan Sveningsson

Насквозь лживое тождество

«Бронзовый солдат» стоит в задумчивости, склонив голову. Некогда на плитах были имена тех, кто погиб в ходе Таллинской операции, завершившейся 22 сентября 1944 года освобождением эстонской столицы Красной армией.

Но долгое время о погибших не вспоминали даже новые последователи защитников «Бронзового солдата» из добровольного народного движения «Ночной дозор». К cчастью, в этом году, наконец-то, место перезахоронения праха павших воинов удалось выделить оградкой. Заменили и неказистую памятную доску на более заметную с именами погибших освободителей Таллина. А то с самого 2007 года таллинцы, приходя чтить память советских ратников, даже не знали, что в непосредственной близости от самого монумента покоится прах тех, за сохранение покоя которых в апреле 2007 года активно выступила русская и русскоязычная молодёжь Таллина, что привело к массовым беспорядкам. Люди, отдавая дань памяти «Бронзовому солдату», буквально топтались на месте нового захоронения.

Такое досадное и позорное недоразумение — результат давней информационной войны, развязанной властями. Они реализуют государственную русофобскую политику, в данном случае, смешивая два факта — включение Эстонии в состав СССР в 1940 году и изгнание немецких оккупантов в 1944 году.

После жестокой расправы полиции безопасности с теми, кто 13 лет назад протестовал против осквернения праха советских воинов и варварского демонтажа «Бронзового солдата», русское и русскоязычное население страны смирилось с навязанным ему откровенно лживым тождеством. Поскольку, принося цветы к памятнику, они невольно благодарят за Победу над нацистской Германией как бы и тех, кто не только противостоял Красной армии, но и совершал военные преступления.

Артиллеристы Эстонского стрелкового корпуса
Артиллеристы Эстонского стрелкового корпуса

Проигравшие судят победителя

Эта историческая ложь выгодна прежде всего Западу, который с самого начала смотрел сквозь пальцы на происходившее осквернение памятника и праха красноармейцев. Вспоминается ответ «Ночному дозору», присланный посольством Великобритании в Эстонии. Оно утешало дозорных тем, что всё будет сделано по закону. Но это и есть одобрение переноса памятника!

Запад воспользовался комплексами национальной неполноценности националистов-русофобов, которые ставят на одну доску вхождение Эстонии в СССР и боевые действия Красной армии в 1944 году. Та гнала немецких захватчиков в их логово, за что только в Эстонии более 70 тысяч красноармейцев положили свои головы и были захоронены в эстонской земле. И если националисты называют даже погибших оккупантами, то, хочется спросить, какое отношение погибшие имели к «советской оккупации», если не они восстанавливали советскую власть в Эстонии?

Или, по логике русофобов, Красной армии надо было остановиться и сохранить власть нацистской Германии в той же Эстонии или Польше, других странах Центральной и Восточной Европы? Кстати, утверждение о том, что СССР должен был после окончания войны вывести свои войска с территории той же Эстонии, не имеет отношения к погибшим. Включение Прибалтики в состав СССР было одобрено Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным не только в Ялте, но ещё в Тегеране.

Бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса проходят по улице освобожденного Ориссааре на острове Сааремаа. Октябрь 1944 года
Бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса проходят по улице освобожденного Ориссааре на острове Сааремаа. Октябрь 1944 года

Забытые военные преступления

Впрочем, и тут враги России лукавят. Они делают вид, что не было воевавшего против гитлеровских оккупантов Эстонского стрелкового корпуса, сформированного в основном из числа эстонцев, в большинстве своём желавших не только изгнания немцев из Эстонии, но и восстановления советской власти и сохранения вхождения в состав СССР.

Но нынешнюю эстонскую политическую элиту это не интересует. Да, надо признать, что на сторону нацистов перешло более 40 тысяч эстонцев, и это несмотря на многовековое угнетение эстонских крестьян остзейскими (немецкими) баронами, крепостными которых они оставались несколько веков. Сработали страх и инстинкт подчинения насилию.

Верно, что около сотни тысяч эстонцев, в основном представители элиты и среднего класса, перед приходом Красной армии бежали на Запад. Но нынешние эстонские националисты игнорируют тот факт, что многие из спасавшихся бегством запятнали себя военными преступлениями и сотрудничеством с нацистами. Это, а также участие эстонцев в Холокосте, признала даже созданная в своё время президентом ЭР Леннартом Мери международная «комиссия Якобсона».

Боец 8-го Эстонского стрелкового корпуса встретил на улице освобожденного Таллина свою жену. 22 сентября 1944 года
Боец 8-го Эстонского стрелкового корпуса встретил на улице освобожденного Таллина свою жену. 22 сентября 1944 года

Заказ Запада на русофобию

Тут-то собака и зарыта. Беженцы 1944 года в современной Эстонии считаются либо жертвами «советской оккупации», либо чуть ли не борцами за независимость Эстонии по итогам Второй мировой войны. Даже допуская и признавая это, задаёшься вопросом: а как же быть с обелением коллаборационизма и военными преступлениями эстонцев? Об этом официальный Таллин и местные СМИ молчат.

В этой неразборчивости, которая оправдывает военные преступления, совершённые якобы ради независимости, и скрывается ключ, объясняющий, во имя чего сегодня переписывается история Второй мировой и замалчивается Великая Отечественная война СССР против гитлеровской Германии и её европейских союзников. Последние (страны Восточной и Центральной Европы) довели по указке Вашингтона свою провокационную деятельность по дискредитации Российской Федерации и переписыванию истории Второй мировой войны до неслыханной политической шизофрении.

Причина этой истерии — русофобия. При этом она совершенно не нужна эстонскому государству и народу, поскольку Эстония уже 30 лет как снова независима и вполне устроила свою жизнь. Однако её подогревают те, кто взамен согласился взять прибалтийскую республику под «защиту» от российской «угрозы», на самом деле превращая её в плацдарм для возможного нападения на Россию (до Санкт-Петербурга рукой подать — чуть более ста километров).

НАТО во главе с США и Великобританией грезит если не об агрессии против РФ, то о (само)ликвидации России как государства.