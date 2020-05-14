п. Старомихайловка, , 20:35 — REGNUM За вечер 14 мая украинские формирования произвели 120 выстрелов из вооружения БМП-2 по посёлку Старомихайловка (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел вёлся также из станкового противотанкового гранатомёта. ВСУ провели две атаки: одну в 19:10 мск, другую — в 19:35 мск. Стреляли из города Красногоровка (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 мая ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, а утром 14 мая они атаковали посёлок Пантелеймоновку (ДНР), в результате чего получила контузию женщина.

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