Москва, 14 мая 2020, 20:33 — REGNUM Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор со своим коллегой — председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.
Обсуждались возможные форматы проведения очередной, пятьдесят восьмой сессии Парламентского Собрания Союзного государства, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пятьдесят седьмая сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошла 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.