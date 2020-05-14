Москва, , 20:27 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Флоранс Парли, сообщает 14 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы противодействия эпидемии коронавируса, а также сфера контроля над вооружениями и взаимодействие по оборонной линии.

«Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Произошел обмен мнениями по ситуации на Севере Африки, на Ближнем Востоке и в Европе.

Кроме того, Сергей Шойгу и Флоранс Парли договорились о взаимных визитах кораблей.

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