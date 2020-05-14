Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) обсуждается, сообщил 14 мая журналистам представитель Госдепа Кларк Купер.

Купер, являющийся помощником американского госсекретаря Майка Помпео по военно-политическим делам, отметил, что его шеф ведёт диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Тем не менее, какой-то определённый ответ на тему продления СНВ-3 Купер дать отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ отмечают, что проблема продления СНВ-3 становится всё более наболевшей.

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