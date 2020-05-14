Минск, , 20:03 — REGNUM Центризбирком Белоруссии по состоянию на вечер 14 мая получил 34 заявления от желающих стать президентом постсоветской республики. Среди них и нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.

Конституция Белоруссии и Избирательный кодекс содержат нормы, согласно которым право избираться президентом республики имеют «граждане Белоруссии по рождению» в возрасте не моложе 35 лет, обладающие избирательным правом, постоянно проживающие в республике не менее 10 лет непосредственно перед выборами и не имеющие судимости.

Желающие стать кандидатом в президенты должны предъявить Центризбиркому свой паспорт, а также предоставить пакет документов. В него входят: письменное заявление о регистрации инициативной группы численностью не менее 100 человек; список членов инициативной группы (в печатном и электронном виде); копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Белоруссии и регистрацию на территории республики.

Документы необходимо предоставить до 15 мая. По состоянию на 20.00 эти условия выполнили 34 человека.

Среди подавших заявления значатся граждане с судимостями, которые считают необходимым получить отказ в регистрации. Также подали заявления пенсионеры из разных регионов, фермеры, бывший банкир, машинист насосных установок, раскройщик материалов, операционная санитарка и представители других видов деятельности, а также безработные. Среди желающих стать президентами значатся четыре гражданина, принадлежащие к четырём разным политическим партиям.

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