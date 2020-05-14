Париж, , 19:56 — REGNUM Правительство Франции введет 10-дневный карантин для въезжающих в страну граждан Испании в ответ на аналогичную меру испанских властей, 14 мая сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель Елисейского дворца заявил, что Франция хотела бы избежать таких мер, но вынуждена предпринимать ответные шаги.

Отметим, ранее Франции и Великобритании удалось добиться взаимной отмены карантина для путешественников из двух стран.

Читайте также: Франция и Великобритания договорились о карантине для путешественников