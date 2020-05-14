Липецк, , 19:52 — REGNUM Липецкая область не получит федеральных денег на развитие транспортной системы в рамках проекта «Чистый воздух». Об этом на своей странице в Instagram написал депутат Госдумы Николай Валуев («Единая Россия»).

Между городами — участниками федерального проекта «Чистый воздух» поделили 12,8 млрд рублей. Деньги регионы направят на обновление общественного транспорта, строительство газозаправочной инфраструктуры, трамвайных и троллейбусных линий и озеленение.

«Без федеральных средств в 2020 году пока остаются Липецк, Череповец и Медногорск: власти регионов не выполнили условия межбюджетных трансфертов и участия в комплексном плане «Чистого воздуха». На заседании комитета по экологии и охране окружающей среды этот вопрос поднимался не единожды. Практически успели заскочить на подножку уходящего поезда. Всё же это позитивная новость. Регионы сумеют улучшить качество воздуха для граждан за счёт обновления подвижного парка городского транспорта», — написал депутат.