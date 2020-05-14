Москва, 14 мая 2020, 19:51 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином федеральном информационном регистре. Согласно документу, в России будет создана электронная база, которая сосредоточит в одном месте основные сведения о россиянах. На каждого гражданина планируется составить файл, с присвоением ему уникального пожизненного номера идентификации. В досье будет указано более 30 позиций, которые относятся к категории персональных данных. Помимо ФИО, даты, места рождения/смерти, гражданства и пола, онлайн-карта будет содержать реквизиты документов, удостоверяющие личность, сведения о семейном положении, регистрации в системах пенсионного, медицинского, социального страхования, об учете в службе занятости. Кроме того, в анкету войдет информация о постановке на налоговый, воинский и другие виды учета, данные из документов об образовании, сведения о супругах, детях и родителях. Согласно документу, доступ к персональным данным россиян получат не только органы государственной власти, в том числе и местного самоуправления, но и Избиркомы и даже МФЦ.
Этот документ касается основ безопасности человека и общества в целом. Принимать такие вещи в спешке, на злобу дня просто недопустимо, считает заместитель Федерального секретаря Партии Роста Елена Ульянова:
Документ противоречит Конституции. И этот вопрос еще не поздно включить в готовящееся по ней голосование или вынести отдельно на референдум, отмечает юрист, член Федерального политического совета Партии Роста Александр Хуруджи:
Политик уверен, утечка данных произойдет еще до того, как реестр заработает, на этапе теста, и последствия сложно представить в полной мере, опасность может грозить любому жителю страны. С этим утверждением согласен член Генерального совета Партии Роста, глава «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц:
«Необходимо проверить компетентность авторов законопроекта. Похоже, это либо дилетанты, по крайней мере, в вопросах безопасности, либо люди, ангажированные к иностранным спецслужбам. Следует официально обратиться в компетентные структуры для получения профессиональной оценки документа (ФСБ, Генпрокуратуру, Конституционный суд) и привлечь к анализу независимых экспертов», — добавила Елена Ульянова.
В Партии Роста считают, что дальнейшее рассмотрение законопроекта «О едином федеральном информационном регистре» может идти только после глубокой правовой экспертизы.