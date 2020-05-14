Москва, , 19:51 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином федеральном информационном регистре. Согласно документу, в России будет создана электронная база, которая сосредоточит в одном месте основные сведения о россиянах. На каждого гражданина планируется составить файл, с присвоением ему уникального пожизненного номера идентификации. В досье будет указано более 30 позиций, которые относятся к категории персональных данных. Помимо ФИО, даты, места рождения/смерти, гражданства и пола, онлайн-карта будет содержать реквизиты документов, удостоверяющие личность, сведения о семейном положении, регистрации в системах пенсионного, медицинского, социального страхования, об учете в службе занятости. Кроме того, в анкету войдет информация о постановке на налоговый, воинский и другие виды учета, данные из документов об образовании, сведения о супругах, детях и родителях. Согласно документу, доступ к персональным данным россиян получат не только органы государственной власти, в том числе и местного самоуправления, но и Избиркомы и даже МФЦ.

Этот документ касается основ безопасности человека и общества в целом. Принимать такие вещи в спешке, на злобу дня просто недопустимо, считает заместитель Федерального секретаря Партии Роста Елена Ульянова:

«Такого беспредела в нашей стране еще не было. В разгар эпидемии и самоизоляции, когда все СМИ направлены на освещение глобальной проблемы в стране, связанной с коронавирусом, в Госдуме во втором чтении в срочном порядке принимается законопроект о едином федеральном информационном регистре. Без дискуссии. Без информационного сопровождения. Я уже не говорю, что архиважный закон, который ставит под сомнение сохранность наших персональных данных и наше право на частную жизнь не учитывает мнения всех нас».

Документ противоречит Конституции. И этот вопрос еще не поздно включить в готовящееся по ней голосование или вынести отдельно на референдум, отмечает юрист, член Федерального политического совета Партии Роста Александр Хуруджи:

«Этот законопроект — еще один шаг к полицейскому государству. Неудивительно, что принимается он партизанскими методами. Есть ощущение, что под шумок пандемии пытаются протащить весьма сомнительный с точки зрения прав граждан закон. Сбор разнородной информации в одном информационном ресурсе — это грубое нарушение и принципа работы с персональными данными (ст. 5 ФЗ «О персональных данных»). Данная статья обеспечивала конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Новый закон сведет ее на нет».

Политик уверен, утечка данных произойдет еще до того, как реестр заработает, на этапе теста, и последствия сложно представить в полной мере, опасность может грозить любому жителю страны. С этим утверждением согласен член Генерального совета Партии Роста, глава «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц:

«В регистр войдут все сведения о гражданах и их контактах с работодателями и государством, начиная с 1926 (!) года. Единая база такого рода — самый ценный информационный товар в стране. Возникают логичные замечания: какие приняты меры для обеспечения ее безопасности? ФНС сообщает, что персональные данные будут «жестко защищены», но где можно увидеть экспертизу по этому поводу? Интернет переполнен петициями, где эти вопросы звучат. Нужен серьезный разбор технической части законопроекта. Пока ничего не понятно. Как член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, могу сказать, что совещаний по рассмотрению данного документа ни в режиме онлайн, ни в офлайне не было».

«Необходимо проверить компетентность авторов законопроекта. Похоже, это либо дилетанты, по крайней мере, в вопросах безопасности, либо люди, ангажированные к иностранным спецслужбам. Следует официально обратиться в компетентные структуры для получения профессиональной оценки документа (ФСБ, Генпрокуратуру, Конституционный суд) и привлечь к анализу независимых экспертов», — добавила Елена Ульянова.

В Партии Роста считают, что дальнейшее рассмотрение законопроекта «О едином федеральном информационном регистре» может идти только после глубокой правовой экспертизы.