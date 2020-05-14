Москва, , 19:42 — REGNUM Вопрос нагорно-карабахского урегулирования стал одной их тем переговоров российского и армянского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна, сообщили 14 мая в пресс-службе МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторые переговоры Лаврова и Мнацаканяна за последние дни. В ходе предыдущего созвона представители внешнеполитических ведомств также обсуждали нагорно-карабахский вопрос.

Напомним, очередное обострение нагорно-карабахского конфликта — тлеющей войны между Арменией и Азербайджаном — началось 2 апреля 2016 года, когда в Нагорно-Карабахской республике произошли масштабные боевые столкновения.

Россия выступает посредником в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном.

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