Киев, , 19:29 — REGNUM Недавно назначенный глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил о наборе реформаторов, разместив 14 мая на своей странице в Facebook соответствующее объявление.

«Добро пожаловать в команду Национального совета реформ Украины! Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — написал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы, дважды гражданин Украины Михаил Саакашвили.

Желающие пореформировать Украину в компании с Саакашвили должны успеть записаться до 23:00 18 мая. Собеседования для потенциальных реформаторов начнутся с 19 мая.

Кандидаты, свободно владеющие английским языком, имеющие пятилетний стаж работы по специальности и рекомендации от прежних работодателей могут надеяться на интересную работу с рыночным уровнем зарплаты, место в современном офисе в центре Киева и возможность быстрого карьерного роста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили пообещал «вытащить Украину из болота».

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