Москва, , 19:14 — REGNUM Идея включения Китая в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не может считаться поводом для отказа от договора, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Оценивая позицию США относительно вопроса продления СНВ-3, российский дипломат отметила, что Москва выступает против «любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос решение этой всё более актуальной задачи».

Захарова «Прежде всего, речь идёт о полностью надуманной проблеме втягивания Китая в двусторонние российско-американские механизмы, о чём мы неоднократно говорили».

Согласно позиции Москвы насчёт СНВ-3, Россия готова поддержать любые многосторонние схемы по укреплению международной безопасности. Но они должны осуществляться на консенсусной основе.

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Напомним, США пока не дали ответ о продлении двустороннего договора СНВ-3, срок которого истекает в этом году. Американские власти при этом заявляли, что хотели бы такого договора, в который был бы включён и Китай.

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