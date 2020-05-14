Архангельск, , 19:11 — REGNUM Подписывать меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого АО надо было не до, а после общественного обсуждения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Алексей Кувакин (СР).

«Предпринимать такие действия от лица жителей регионов должны действующие (избранные населением регионов) губернаторы, но не руководители в статусе «врио». При этом подписание меморандума об объединении нужно делать только после того, как прошло обсуждение данного вопроса с населением и получен положительный результат», — завил депутат.

Он напомнил, что в истории современной России уже есть примеры объединения территорий в новые субъекты страны. При этом, на его взгляд, о каких-то значимых изменениях в жизни жителей новых объединённых субъектов РФ речи не идет.

«На сегодняшний день Архангельская область и НАО и так имеют тесное взаимодействие, поскольку автономный округ входит в состав области. Стоит отметить, что НАО и Архангельская область имеют значительную разницу в расходах бюджета на душу населения (в НАО они выше почти в пять раз), нельзя не обращать внимание национальный аспект автономного округа. Для того, чтобы делать выводы в целесообразности объединения двух субъектов нужно чётко просчитать финансовую составляющую объединения бюджетов и понять, какие последствия это принесёт жителям двух территорий», — сказал Кувакин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Решение будет принято по результатам референдума. Он состоится в сентябре 2020 года.