Кишинёв, , 19:05 — REGNUM «Оперативный блиц-визит замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Германию сигнализирует о продолжении совместной работы Москвы и Берлина по урегулированию территориальных конфликтов в Восточной Европе», — заявил, как передает ИА REGNUM, эксперт RTA Сергей Чебан, комментируя рабочий визит Козака в Берлин 13 мая и возможные последствия этой поездки для ситуации вокруг Приднестровья.

По словам эксперта, в последнее время Дмитрия Козака, «вернувшегося на высокие орбиты Кремля», считают куратором приграничных с Евросоюзом постсоветских стран — Украины, Белоруссии и Молдавии.

«Если украинское досье для Козака во многом новая тема, то с молдавским направлением, которое вряд ли можно рассматривать в отрыве от украинской повестки, российский чиновник знаком уже давно и весьма глубоко. Более того, происходящие сегодня в Молдавии кризисные процессы актуализируют молдавский вопрос для Москвы и Берлина», — отметил Чебан.

Несмотря на различия в подходах к конфликтному урегулированию, у этих двух столиц, по словам эксперта, есть «достаточно опыта и мотивации для выстраивания устойчивой модели региональной безопасности, основанной на балансе и распределении сфер влияния». «В сущности, принципы, положенные в основу Мезебергской инициативы 2010 года, сохраняются в российско-германской повестке», — считает он.

Чебан полагает в этой связи, что в Берлине собеседники наверняка обменялись мнениями и по вопросу молдавско-приднестровского урегулирования, поскольку «оба конфликта неразрывно связанны с широким контекстом взаимоотношений Запада и России».

Сергей Чебан «Следует отметить, что для Москвы текущие отношения Кишинева и Тирасполя вряд ли развиваются по прогнозируемому сценарию, как и вся ситуация в Молдавии, где лояльный большому восточному партнеру президент находится под нарастающим прессингом прозападной оппозиции. В этих условиях его переизбрание на второй срок является непростой задачей. А ведь именно с ним Москва связывала большие надежды по апробированию сбалансированного формата сотрудничества с Западом на примере этой маленькой страны, разделенной 30-летним конфликтом».

«При этом в Берлине и в Москве отчетливо осознают, что складывающаяся в мире неблагоприятная обстановка и зависимость многих развивающихся экономик от Германии и России — это одновременно и хороший шанс попытаться прочертить контуры возможных развязок по актуальным вопросам стратегического взаимодействия, реализация которых может поспособствовать преодолению социально-экономического кризиса в Европе. Остается только понять, достаточно ли ресурсов у российских и немецких политиков, чтобы добиться поставленных задач, к конкретизации которых, судя по всему, стороны уже приступили», — подвел итог Сергей Чебан.

Отметим, что в меморандуме, подписанном по итогам состоявшейся 5 июня 2010 года в Мезеберге встречи тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель, говорилось о намерении сторон рассмотреть возможность создания комитета Россия — ЕС по вопросам внешней политики и безопасности на министерском уровне, одним из направлений работы которого должно было стать разрешение молдавско-приднестровского конфликта.

Молдавские и румынские СМИ тогда резко раскритиковали данные инициативы, якобы предполагающие разрешение молдавско-приднестровского конфликта путем создания федеративного государства Молдавии и Приднестровья (за которое до недавнего времени ратовал президент Молдавии Игорь Додон), а ряд российских, включая ИА REGNUM, и приднестровских — за очевидную попытку руководства РФ сдать ПМР в обмен на сомнительные преференции от ЕС.

В Молдавии и ПМР, между тем, имя Козака связано в первую очередь с другим меморандумом — планом 2003 года по урегулированию молдавско-приднестрвоского конфликта через федерализацию. Меморандум Козака был парафирован тогдашними президентами Молдавии Владимиром Ворониным и ПМР Игорем Смирновым. Однако в последний момент Воронин под давлением Запад сорвал подписание документа.

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