Киев, , 19:02 — REGNUM В связи с ослаблением карантинного режима по всей стране в Харькове необходимо возобновить работу метрополитена, заявил журналистам сегодня, 14 мая, мэр города Геннадий Кернес.

Городской глава отметил, что с 11 мая, после ослабления карантина, люди начали ходить на работу и они едут в наземном транспорте, «где тесно и душно».

«Я не знаю, почему премьер-министр Денис Шмыгаль так не хочет открыть метро. Вчера он сказал, что подземка может стать весомым фактором распространения коронавируса. Но ни одна страна в мире не закрыла метро! В Лондоне закрыли на один день для санобработки и открыли снова», — отметил Кернес.

Также он сообщил, что отправил премьер-министру не одно письмо с обоснованием необходимости открыть метро в Харькове, но ответа так и не получил.

Кернес добавил, что городская власть готова создать все необходимые условия для элементарной санобработки в метро.

ИА REGNUM напоминает, что накануне о необходимости запустить метро заявил и мэр Киева Виталий Кличко. Он объяснил свою позицию точно так же, как мэр Харькова — после ослабления карантина люди вышли на работу, но без метро не могут добраться, соответственно, в городе возникает транспортный коллапс. На брифинге сегодня, 14 мая, Кличко еще раз повторил свою позицию.