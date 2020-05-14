Рим, , 18:52 — REGNUM Итальянская газета La Repubblica в четверг, 14 мая, опубликовала свое расследование «предыстории» пандемии коронавируса, в котором де-факто обвинила Китай в сокрытии информации и препятствовании распространению коронавируса.

Власти Китая, «вероятно», знали о проблеме еще летом 2019 года, но «заставляли медиков молчать», «цензурировали информацию» и «игнорировали» опасность, сказано в публикации.

В тексте расследования, при ссылке на мнения экспертов или собственные данные, нередко встречаются итальянские варианты словосочетания «highly likely» — «verosimilmente», «probabilmente» и т.п.

Редакция ведущей газеты страны активно продвигает это расследование в своих социальных сетях, в информационный «прайм-тайм» публикуя ссылки на его текст каждые 15 минут.

Оппоненты итальянских либералов, в свою очередь, отмечают в комментариях предвзятость подхода: власти КНР сообщили о коронавирусе в конце декабря 2019 года, власти Италии при этом на протяжении двух месяцев не предпринимали никаких мер, но теперь «ответственность» за запоздалую реакцию возлагается, на основании «verosimilmente» и «probabilmente», на власти Китая.