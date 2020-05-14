Москва, , 18:44 — REGNUM Демагогия польских властей не может скрыть настоящих черт политики Варшавы — вседозволенности, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечает российский дипломат, в польском городе Познань была повалена установленная на кладбище на могиле бойцов Красной армии плита. Это произошло накануне Дня Победы.

Захарова «Несмотря на всю демагогию о приверженности Варшавы соответствующим традициям, обязательствам достойного сохранения памяти павших на территории республики Польши, власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютной вседозволенности, попустительства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше только в 2020 году зафиксировано семь случаев вандализма в отношении воинских захоронений советских солдат.

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