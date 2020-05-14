Кишинёв, , 18:26 — REGNUM За решением Конституционного суда (КС) Молдавии отменить соглашение о российском кредите в 200 млн евро «торчат уши политической ангажированности и пристрастия». Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил экс-министр экономики Молдавии Александр Муравский.

По его словам, соглашение о кредите с Россией «носит политико-экономическое значение», а КС позволил себе вмешательство в содержание документа.

«КС взял на себя право решать вопрос о полезности этого документа, о его целесообразности, влиянии на суверенитет и экономическую независимость государства. И хотя всё это прикрыто юридической демагогией, уши политической ангажированности и пристрастия торчат из каждого предложения», — считает эксперт.

Он считает, что в действиях самого КС при рассмотрении этого вопроса можно усмотреть определённые нарушения.

«Решение по российскому кредиту убедило меня, что его КС надо закрывать. Либо, в крайнем случае, радикально пересмотреть численность судей, порядок формирования, пределы компетенции, порядок исполнения его решений и систему противовесов», — подвел итог Муравский.

Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

В мотивировочной части решения КС говорится, что соглашение о российском кредите признано неконституционным из-за пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. В КС посчитали этот этот пункт двусмысленным и способным нанести ущерб государственным интересам.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Пункт Додона: КС Молдавии разъяснил, почему аннулировал российский кредит