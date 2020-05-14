Москва, 14 мая 2020, 18:22 — REGNUM Попытки американцев расшатать международные договорённости с Ираном при помощи очередных «антииранских идей» бесперспективны, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
К числу таких «идей» относятся, пояснила российский дипломат, планы объявить бессрочное оружейное эмбарго Ирану. Чести Вашингтону это не делает, отметила представитель МИД РФ.
Она пояснила, что те, кто остался верен договорённостям с Ираном — Совместному всеобъемлющему плану действий (так называемая ядерная сделка) — собираются «противодействовать попыткам подменить поставленные резолюцией СБ ООН цели ложными установками».
Напомним, Вашингтон активизировал очередной виток политической войны против Ирана: теперь Штаты хотят добиться продления оружейного эмбарго против этой страны (срок истекает 18 октября 2020 г.). Однако сами участники СВПД не выдвигают таких требований и не поддерживают их.
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