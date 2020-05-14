Москва, , 18:22 — REGNUM Попытки американцев расшатать международные договорённости с Ираном при помощи очередных «антииранских идей» бесперспективны, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К числу таких «идей» относятся, пояснила российский дипломат, планы объявить бессрочное оружейное эмбарго Ирану. Чести Вашингтону это не делает, отметила представитель МИД РФ.

Захарова «Понятно, что перспектив этот курс не имеет».

Она пояснила, что те, кто остался верен договорённостям с Ираном — Совместному всеобъемлющему плану действий (так называемая ядерная сделка) — собираются «противодействовать попыткам подменить поставленные резолюцией СБ ООН цели ложными установками».

Напомним, Вашингтон активизировал очередной виток политической войны против Ирана: теперь Штаты хотят добиться продления оружейного эмбарго против этой страны (срок истекает 18 октября 2020 г.). Однако сами участники СВПД не выдвигают таких требований и не поддерживают их.

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