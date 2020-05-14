Москва, , 18:03 — REGNUM Никаких условий похитившие трёх российских граждан в Гвинейском заливе пираты не выдвигали, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «До настоящего момента пираты на связь не выходили, каких-либо требований не выдвигали».

Российский дипломат пояснила, что посольство РФ в Камеруне ведёт переговоры с властями Экваториальной Гвинеи, а также с компанией-судовладельцем: главный вопрос — где сейчас находятся похищенные граждане РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое российских граждан пропали 9 мая в Экваториальной Гвинее. Один человек был похищен с борта грузового судна RIo Mitong в порту Малабо и два других — в порту города Луба с научно-исследовательского судна Djibloho.

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