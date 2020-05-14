Бишкек, , 17:51 — REGNUM Группа депутатов на заседании парламента Киргизии обвинила спикера Дастанбека Джумабекова в том, что он является «адвокатом правительства», а не защищает позицию законодательного собрания, передает «Kaktus.media».

По словам депутата Каныбека Иманалиева, Джумабеков стал первым спикером этого созыва парламента, который ведет себя подобным образом.

«Тем, кто хочет хвалить, дайте комуз (национальный струнный музыкальный инструмент) в руки. Пусть восхваляют. Станет ли от этого экономика лучше?», — возмутился народный избранник.

Аналогичную точку зрения озвучил и депутат Жанар Акаев, потребовавший от спикера извиниться перед парламентариями.

«Я ни разу не видел, чтобы Вы вступились хоть за одного депутата. Вы будто адвокат правительства. А когда они нам грубят, за нас не вступаетесь», — подчеркнул он.

Отметим, что поводом для конфликта между депутатами и спикером послужило нарушение регламента при рассмотрении законопроекта о снижении на предстоящих выборах порога для прохождения политических партий в парламент Киргизии с 9% до 7%.

Спикер Джумабеков на претензии со стороны депутатов заявил: «Не нравится парламент? Никто вас здесь не держит!». А парламентарии в ответ на это акцентировали внимание на том, что «спикер — это просто модератор, которого депутаты посадили на это место», и предложили ему «спуститься на землю и не мнить о себе».