Кишинёв, , 17:50 — REGNUM Соглашение о российском кредите для Молдавии в размере 200 млн евро было признано неконституционным из-за одного пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. Как передает ИА REGNUM, об этом говорится в мотивировочной части решения, опубликованной Конституционным судом Молдавии.

В КС посчитали, что это пункт является неконституционным и «противоречит интересам государства». В решении говорится, что пункт 7(2) «сформулирован неоднозначно и не позволяет четко определить степень ответственности государства Республика Молдова в случае несвоевременного погашения кредита и процентов по нему».

В суде также отметили, что в ходе дебатов в КС представители власти не смогли разъяснить, о каких обязательствах Молдавии тут идет речь и сохраняли двусмысленность таких понятий, как «молдавские должники» и «с согласия молдавской стороны».

«В отсутствие четкого ограничения, суд пришел к выводу, что в соответствии с этим соглашением Республика Молдова может быть обязана погасить как сумму кредита, предоставленного Россией, так и долги и проценты по просроченным задолженностям молдавских должников, которые брали кредиты с согласия Молдавии в российских банках, которым были предоставлены государственные гарантии Российской Федерации», — подчеркнули в КС.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

Молдавская оппозиция оспорила соглашение в Конституционном суде, назвав некоторые пункты соглашения угрозой для Молдавии. Речь якобы идет о том, что Молдавия будет брать на себя просроченные долги молдавских компаний перед российскими банками.

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