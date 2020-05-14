Москва, , 17:50 — REGNUM Попытки США вернуть оружейное эмбарго в отношении Ирана через механизмы резолюции СБ ООН 2231 циничны и не одобряются большинством членов международного сообщества, заявил 14 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-дискуссии Валдайского клуба.

По его мнению, США грубо нарушают статью 25 Устава ООН.

«Соединенные Штаты грубо нарушают статью 25 Устава ООН, предписывающую всем государствам мира, присоединившимся к этому Уставу, являющимися членами ООН, выполнять резолюцию Совета Безопасности. И в этой ситуации претендовать на использование механизма, который заложен в данную резолюцию, мягко говоря, цинично», — сказал Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что «эту позицию разделяет большинство членов международного сообщества, и легкой дороги Вашингтону здесь не будет в любом случае».

Напомним, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если Совбез ООН наложит вето на американский проект резолюции по этому вопросу.

«Наша позиция предельно ясна: нельзя никому выборочно, крайне фрагментарно выполнять резолюции Совета Безопасности ООН», — пояснил Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре истекает срок запрета Совета Безопасности ООН на поставки вооружений Ирану.

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