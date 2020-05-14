Подгорица, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил 14 мая, что «Черногория подверглась жестокому нападению из-за акций протеста, которые могли иметь непредсказуемые последствия».

«У меня однозначное послание: вы не должны любить Черногорию, но вы должны ее уважать», — заявил Маркович, сообщает национальный вещатель RTCG.

«Наша страна подвергается жестокому нападению, которое может иметь огромные последствия для здоровья людей. Приказы компетентных органов нарушаются. В некоторых наших городах были массовые нарушения санитарных предписаний и мер. Все, чего мы достигли за три месяца самоотверженной работы и совместных жертв, оказалось под вопросом. Нет разумного объяснения или оправдания такому поведению и его действующим лицам! Мы боимся, что через десять дней мы сможем оказаться в ситуации двухмесячной давности. Несколько полицейских были атакованы и ранены экстремистами», — сказал премьер-министр.

Маркович отметил, что «мы являемся свидетелями грубого политического уничтожения государства и его институтов».

А также заявил, что правительство уважает как право, так и необходимость исповедовать свою веру и отмечать религиозные праздники.

«Мы подтвердили это решением национального координационного совета. Мы выполнили все, что было согласовано в прямой беседе с митрополитом Амфилохием по его инициативе», — отметил Маркович.

Премьер-министр также напомнил, сколько наших молодых людей отменили свадьбы и другие торжества и торжества по случаю рождения детей. «Но закон должен быть одинаковым для всех», — заключил он.