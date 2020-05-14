Москва, , 16:59 — REGNUM Дата дистанционной встречи лидеров «пятерки» Совбеза ООН все еще не согласована, но сам вопрос такой встречи остается на повестке дня и продвигается вперед, заявил 14 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в «осыпающемся мире».

По его словам, такая встреча задумывается как мероприятие для анализа ситуации пандемии коронавируса и ряда связанных с ней вопросов.

Кроме того, Сергей Рябков уточнил, что на данный момент продвижение в вопросе самого саммита «пятёрки» недостаточное для описания полного содержания этой встречи.

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