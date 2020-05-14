Подгорица, , 16:58 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий выступил с обращением к властям из-за акций простета по всей стране, вызванных задержанием священников в Никшиче.

«Мы направили властям просьбу немедленно освободить невинно задержанного епископа Иоанникия и священников. И мы рассчитывали, что это произойдет. Однако этого, к сожалению, не произошло, и это вызвало реакцию людей, хотя в этом заявлении мы призвали людей оставаться в своих домах, мирно и мирно молиться Богу, молиться за здоровье и спасение всех больных людей от этого и других вирусов и во избежание любых гражданских конфликтов и недоразумений в Черногории», — говорится в обращении.

«К сожалению, власти не пошли на это, и именно поэтому вчера вечером в Черногории произошли события, в ходе которых пострадали верущие, дети, и в то же время сотрудники правоохранительных органов, что трагично для всех нас, трагично для Черногории, трагично для всего мира и Европы», — пишет Амфилохий.

Он призвал всех вернуться к миру и гармонии. «Митрополит как преемник Св Петра Цетинского» призвал власти арестовать и судить его. «Если кто-то должен за что-то ответить, я прошу тех, кто находится у власти — я напишу это в письме Президенту и премьер-министру в эти дни — возложить ответственность на меня. И если кого-то нужно арестовать и судить, пусть это будет митрополит Черногорско-Приморский», — заключает Амфилохий.

Напомним, что 13 мая в ряде городов Черногории прошли акции протеста против ареста священников. В Плевле дошло до столкновений с полицией. И протестующие, и полицейские пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

Задержание священников на 72 часа осудили в соседней Сербии и ряд политических сил внутри страны.

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