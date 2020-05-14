Париж, , 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон собирается встретится с лидерами фармацевтической группы Sanofi в начале следующей недели, чтобы обсудить этот вопрос.

«Важно продолжать двигаться вперед вместе с Sanofi», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Sanofi Пол Хадсон заявил, что фармацевтическая корпорация будет обслуживать Соединенные Штаты «первыми», если найдет вакцину. Это заявление встретило негативные отклики во Франции.

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