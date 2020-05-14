Киев, , 16:50 — REGNUM Правительство Украины во второй половине дня 14 мая провело внеочередное заседание, на котором утвердили решение разрешить работу в стране непродовольственных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Принятые изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков, отмечают в правительстве.

Отдельно подчеркивается, что непродовольственные рынки будут работать только при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности.

Отметим, что формальное решение принято буквально через час после селекторного совещания президента Владимира Зеленского, представителями его офисаи членами правительства.

Именно на этом совещании президент Украины заявил, что если в стране работают магазины непродовольственных товаров, то нужно открыть и рынки.

«На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», — отметил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая на Украине начат процесс смягчения условий общенационального карантина. При этом власти постоянно подчеркивают, что смягчение карантина не означает его полной отмены, которая будет еще нескоро.