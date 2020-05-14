Белград, , 16:42 — REGNUM Ответ на вопрос, почему президент Сербии Александр Вучич так спешит решить проблему статуса Косово и Метохии, не лежит в рациональной плоскости. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич.

«Нет ни одной оправданной причины. В данный момент нет давления со стороны США, наоборот, даже официальные представители американской администрации заявляли о том, что США интересует не быстрое решение проблемы, а налаживание экономического сотрудничества между Белградом и Приштиной. Сегодня на Белград не оказывается какого-то сильного давления ни с одной стороны, по крайней мере, видимого», — рассказал Гайич.

По словам политолога, в сфере косовского урегулирования позиция Сербии сегодня намного лучше, чем во времена бывшего президента Бориса Тадича или премьер-министров Воислава Коштуницы и Зорана Джинджича. Он напомнил, что Сербия пользуется искренней поддержкой России, ее также поддерживают Китай, Индия и многие другие страны мира. Что касается Евросоюза, страны — участницы этого объединения разделились по вопросу статуса Косово и Метохии, а те государства, которые выступают за независимость Косово, сейчас активно не занимаются этой проблемой, добавил Гайич.

«Интерес к этому вопросу со стороны ЕС ослаб, когда на повестке дня появился Брексит. А теперь, когда Евросоюз охватила эпидемия коронавируса, вопрос Косово волнует его еще меньше. Почему Вучич в ситуации, когда переговорные позиции Сербии улучшаются, хочет любой ценой подписать невыгодное соглашение? На этот вопрос должен ответить сам Вучич. На основании информации, которая доступна общественности, можно лишь предположить, что у президента Сербии есть какая-то только ему известная причина, по которой, вопреки конституции страны, он спешит бесповоротно ущемить интересы собственного государства и открыть процесс его дальнейшего разложения», — подытожил Стеван Гайич.