Верона, Италия, , 16:44 — REGNUM Одиннадцатый военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России с военными специалистами и специальной техникой, помогавшими бороться в Италии с пандемией нового коронавируса, вылетел из аэропорта города Верона на родину. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, с аэродрома Виллафранка в Российскую Федерацию 14 мая двумя спецрейсами будут доставлены 17 военнослужащих и две единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 8 по 13 мая десятью самолёторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

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