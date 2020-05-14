Вашингтон, 14 мая 2020, 16:39 — REGNUM Американо-китайские отношения могут прекратиться по инициативе США, заявил президент этой страны Дональд Трамп 14 мая в интервью Fox Business.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что лично с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились добрые отношения, но из-за того, что произошло с коронавирусом, он пока не хочет общаться к китайским лидером.
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