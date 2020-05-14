, 16:32 — REGNUM У американского президента Дональда Трампа нет сейчас желания общаться с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил глава Штатов 14 мая в интервью Fox Business.

Говоря об отношениях, которые сложились у него с Си, Трамп назвал их «очень хорошими». Однако сейчас, в нынешней ситуации, беседовать с китайским коллегой он «не хочет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил о своём большом разочаровании в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии. Разочарование последовало за радостью от заключения торговой сделки.

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