Москва, , 16:27 — REGNUM На сегодняшний день в России оскорблением является лишь оскорбление, выраженное в неприличной форме, что затрудняет процесс привлечения к ответственности тех чиновников, которые оскорбляют граждан. Об этом 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«На сегодняшний день оскорблением является лишь оскорбление, выраженное неприличной форме. Проще говоря, с использованием нецензурной лексики. Я вам приведу пример, когда один бывший губернатор назвал протестующих «шелупонью». Но слово «шелоупонь» не матерное. Кроме того, сегодня не предусмотрена ответственность за оскорбление группы лиц. А если я говорю, что «вы все шелупонь» или что «государство не просило вас рожать», «чего вы тут все скулите», «это пациентский экстремизм», то сегодня за это привлечь нельзя, — сказал Хинштейн. — А нужно привлекать».

Как пояснил Хинштейн, когда представитель государственной власти оскорбил человека, группу лиц, это уже проецируется на всю систему власти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект, исключающий из Уголовного кодекса РФ статьи, предполагающей наказание за оскорбление, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Александром Старовойтовым.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдуме предложили отменить уголовное наказание за оскорбление