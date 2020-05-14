Минск, , 16:20 — REGNUM Корреспондент российского Первого канала Алексей Кручинин, вынужденный покинуть Белоруссию по решению МИД постсоветской республики после резонансного репортажа о распространении коронавируса, опроверг заявления белорусской пропаганды в свой адрес. Подробный разбор «7 фейков» от «Белтелерадиокомпании» журналист представил на своей странице в Facebook.

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«Вечером 6 мая, когда я уже ехал на границу, выполняя требование МИД РБ покинуть Белоруссию до конца дня, государственный белорусский канал БТ-1 показал огромное «расследование», разоблачающее якобы «фейки» в нашем сюжете о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Расследование длилось почти 18 с половиной минут и это, конечно, лестно. Реклама получилась отличная. Именно после эфира БТ-1 многие зашли на сайт Первого канала, посмотрели наш сюжет, и я получил множество писем с поддержкой от белорусов», — сообщил Кручинин.

Он прошёлся по каждой инсинуации государственного телеканала «Беларусь 1» со своими опровержениями. В заключение он отметил: «Я на тот момент был корреспондентом в Белоруссии, а не в России. Соответственно, в мои обязанности входило освещать ситуацию именно в Белоруссии».

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«К сожалению, коллеги с БТ-1, дно пробили именно вы. А мы просто честно сделали свою работу — как всегда. Ещё многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», — резюмировал российский журналист.

Сразу же после публикации на его странице отметились «тролли» пропагандистского аппарата Белоруссии. За неполные сутки под сообщением Кручинина появилось около полутысячи комментариев.

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Напомним, резкое недовольство вниманием российских СМИ к проблемам в другой части Союзного государства накануне скандала 6 мая высказывал Александр Лукашенко. По его указанию госагитпроп постсоветской республики сосредоточился на поиске негатива в Российской Федерации и продолжении информационной войны, временно приостановленной после неудачных сочинских переговоров по проблемам союзной интеграции, состоявшихся в конце 2019 года .