Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Действия Китая в ситуации с коронавирусом сильно разочаровали американского президента Дональда Трампа, передаёт 14 мая Fox Business.

Оценивая теперешние отношения Вашингтона и Пекина, глава Штатов напомнил о торговой сделке, заключённой в конце минувшего года.

Когда она была подписана, «ещё никто ничего не понимал» относительно ситуации с коронавирусом. Потом пришло разочарование в отношениях, отметил американский лидер.

Трамп «Я очень разочарован в Китае».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп после договорённости по первой фазе торговой сделки называл случившееся своим большим успехом. Когда была объявлена пандемия коронавируса, он заявил, что Китай ответственен за неё.

Также он заявлял, что возникшие новые проблемы в отношениях с Пекином могут отразиться и на полноте реализации торговой сделки.

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