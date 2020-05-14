Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Совместные поиски эффективного средства лечения коронавируса на международном уровне могли бы помочь сгладить иногда очень напряжённые отношения между Россией и другими странами. Об этом в интервью американской телекомпании CNBC о результатах испытаний и перспективах производства препарата «Фавипиравир», опубликованном 14 мая и, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Он отметил, что Россия в этом вопросе не намерена устраивать «гонку вооружений» с США, как это полагают «некоторые страны».

«Мы считаем, что очень важно сотрудничать и обмениваться информацией, — подчеркнул руководитель РФПИ. — Мы считаем, что действительно пришло время для сотрудничества, и надеемся, что это время для улучшения отношений между многими странами».

В частности, Дмитриев выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США.

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«Поэтому мы надеемся, что это товарищеское состязание, а не гонка вооружений», — добавил глава фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, тестировать японский препарат против гриппа «Фавипиравир» на пациентах с подтверждённой коронавирусной инфекцией в России будут в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов страны. Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового клинического исследования эффективности и безопасности этого лекарства у пациентов с COVID-19.

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